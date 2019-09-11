Демарш у ПАРЄ: до бойкоту офіційних заходів приєдналися країни Балтії
|17:00 30.09.2019
|Украина
Латвія, Литва, Естонія та Грузія підтримали Україну і не братимуть участі у деяких офіційних заходах осінньої сесії Парламентської асамблеї Ради Європи.
Про це у кулуарах ПАРЄ власному кореспонденту Укрінформу повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.
"Країни Балтії і Грузія прийняли рішення бойкотувати церемонію 70-річчя Ради Європи, не брати участі у першому ранковому засіданні (у понеділок – ред.) та дочекатися зустрічі із державним секретарем з європейських справ МЗС Франції Амелі Монтшален, щоб почути думки та продовжити консультації з нашими партнерами", - розповів Гончаренко.
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Як повідомляв Укрінформ, 30 вересня – 4 жовтня у Страсбурзі проходить осіння сесія Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ).
Новоутворена у Верховній Раді України 9-го скликання постійна делегація в ПАРЄ не подаватиме заявки на затвердження своїх повноважень, а відтак, не братиме участь в осінній сесії у відповідь на безумовне повернення російської делегації до Асамблеї.
У вівторок, 1 жовтня, президент Франції Еммануель Макрон візьме участь в урочистостях з нагоди 70-ї річниці Ради Європи, що пройдуть на найвищому національному і міжнародному рівні у Страсбурзькій опері. На церемонію запрошені близько 1200 високих гостей.
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