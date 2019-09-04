До України приїде генсек Ради Європи — депутат

16:45 30.09.2019   Украина

Генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич приїде в Україну.

Про це повідомив у Facebook народний депутат фракції "Європейська Солідарність" Олексій Гончаренко. Дати візиту парламентарій не назвав, пише ZN,UA.

"Генсек Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич скоро відвідає Україну. На засіданні Бюро ПАРЄ нова генсек Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич пообіцяла, що її перший візит до Грузії, а другий в Україну", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, 26 червня ПАРЄ обрала міністра закордонних справ Хорватії Марію Пейчинович-Бурич генеральним секретарем Ради Європи. Її кандидатуру підтримали 159 депутатів.

Пейчинович-Бурич замінить на посаді генсека Ради Європи норвежця Турбйорна Ягланда, який підтримував повернення Росії в ПАРЄ.

Українська делегація у голосуванні не брала участі на знак протесту проти скасування санкцій та відновлення прав делегації РФ у ПАРЄ. Однак на етапі голосування представників урядів, Україна також підтримувала Пейчинович-Бурич.



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