Реальный уровень бедности в России в три раза превысит официальный, если оценивать его не «прожиточным минимумом» от Росстата, а по нижней планке доходов, которую считают «границей» нищеты сами граждане РФ.

Таковы результаты исследования «Левада-центра», которые приводит в понедельник, 30 сентября, finanz.ru.

Опрос, проведенный в июне-июле в 137 населенных пунктах и охвативший 50 регионов РФ, показал, что в представлении россиян семья живет в бедности, если доход одного члена семьи ниже 12,5 тысячи рублей в месяц.

Это на 11,6% выше официального «прожиточного минимума», который на второй квартал 2019 года был установлен на уровне 11,2 тысячи в рублей.

По данным «Левады», о доходах ниже «субъективной границы» бедности заявили 40% респондентов. Это в 3 раза выше, чем признанный правительством уровень бедности, который Росстат оценил в 13,5% населения, или 19,8 млн человек.

«Нормальный» уровень дохода, позволяющий, по мнению участников опроса жить, а не выживать, составляет 38,1 тысячи рублей на члена семьи в месяц. Столько, по данным исследования, получают лишь 7% респондентов.

Средний уровень дохода на члена семьи у принявших участие в опросе оказался в 2,3 раза ниже нормального - 16,8 тысячи рублей.

Текущий субъективный уровень бедности ниже, чем был зарегистрирован в прошлом году - тогда о доходах ниже собственной оценки « прожиточного минимума» говорили 45% респондентов.

Однако до предкризисных значений показатель все же не дотягивает: минимальную субъективную бедность - 33% - социологи «Левады» фиксировали в 2014 году, накануне обвала цен нефть и начала санкционной войны с Западом.

С 2017 года постепенно сокращается разрыв между оценкой нормального дохода и фактическим среднедушевым доходом. При отсутствии роста реальных располагаемых доходов это может свидетельствовать о снижении потребления и материальных притязаний, констатируют авторы исследования.

Реальные доходы россиян падали на протяжении 2014-2017 годов, а в 2018 году показали околонулевой рост (на 0,1%). В первом полугодии 2019 года снижение продолжилось: доходы сократились на 1,3%. Сохранение негативной динамики привело к тому, что Минэкономразвития понизило прогноз роста реальных доходов в 2019 году в десять раз - с 1 до 0,1%. Фактически это означает изменение реальных располагаемых доходов, близкое к нулю, второй год подряд.