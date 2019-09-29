На вооружение Военно-морских сил Турции поступит четвертый противолодочный корвет отечественной постройки.

Торжественная церемония передачи ВМС Турции четвертого по счету противолодочного корвета Kınalıada (бортовой номер F-514), построенного c 2004 года в рамках проекта MİLGEM, пройдет в воскресенье на верфи в Стамбуле с участием президента Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщает Анадолу.

Ранее на вооружение ВМС Турции поступили три корвета в рамках указанного проекта - Heybeliada, Büyükada и Burgazada.

Управление оборонной промышленности при администрации президента Турции подписало с компанией STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ контракт на разработку дизайна и платформы судна, а с консорциумом ASELSAN-HAVELSAN - соглашение о производстве оружейных систем.

Субподрядчиками проекта стали более 50 местных компаний, включая Gürdesan, Sirena Marine, Yaltes, Anel Marin, İşbir и Figes.

Строительство корветов велось на верфи в Стамбуле.

Основные характеристики боевого корабля: водоизмещение 2400 тонн, длина 99 метра, ширина 14,4 метра. Дальность плавания 3500 морских миль, может находиться в море до 10 дней.

Максимальная скорость хода – 29 узлов. Корвет оснащен вертолетной площадкой.

Фото Анадолу.