Грузинские депутаты не примут участие в открытии сессии ПАСЕ из-за России

15:45 30.09.2019   Грузия

Делегация грузинских депутатов не будет участвовать в торжественных мероприятиях по случаю открытия осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы в связи с восстановлением права голоса России в этой организации. 

Соответствующую позицию изложила в понедельник вице-спикер парламента Грузии, руководитель грузинской делегации в ПАСЕ Тамар Чугошвили в интервью телекомпании IMEDI, передает ТАСС.

"Мы собираемся акцентировать внимание на тех проблемах, которые исходят из России в отношении Украины и Грузии, поэтому наше пребывание здесь касается в основном этого вопроса. Мы солидарны с Украиной и вместе с другими странами ищем пути, как включить данный вопрос в повестку дня. К сожалению, большинство депутатов ПАСЕ поддержало возвращение России, и сегодня только несколько государств выступают против этого. Соответственно, мы находимся в координации с этими странами", - сказала Чугошвили. "Мы не будем участвовать в различных мероприятиях и встречах или пленарной сессии, которые носят торжественный характер. Это наше решение", - отметила она.

Делегация РФ в ПАСЕ в апреле 2014 года из-за событий на Украине и аннексии Крыма Россией была лишена права голосовать, участвовать в наблюдательных миссиях и входить в состав руководящих органов организации. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении полномочий российской стороны, но тогда санкции только ужесточались. В ответ делегация РФ заявила об отказе работать на таких условиях, а в 2016-2018 годах не стала направлять заявку на подтверждение своих полномочий. Выплата Москвой взноса в Совет Европы была заморожена в 2017 году.

26 июня участники сессии ПАСЕ одобрили резолюцию, которая подтверждает полномочия российской делегации в полном объеме. 29 августа премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выплате долга страны по взносам в СЕ за 2017-2018 годы. После этого стало известно о выплате Москвой взноса в бюджет СЕ за 2019 год, а 4 сентября в организации сообщили, что выплаты по задолженности поступили почти в полном объеме.



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