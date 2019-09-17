Поліція АРК відкрила кримінальне провадження за фактом незаконних обшуків у кримськотатарського активіста Ільмера Аметова в окупованому Судаку.

Про це повідомляє Головне управління Нацполіції в АРК та місті Севастополі, передає Укрінформ.

"За даним фактом слідчим відділом ГУНП в АР Крим та м. Севастополі внесенні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо проведення обшуку працівниками незаконно створених правоохоронних органів РФ у помешканнях Ільвера Аметова в Судаку на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим", - ідеться у повідомленні.

У поліції уточнили, що кримінальне провадження відкрито за ч.2 ст. 162 (порушення недоторканності житла) КК України, за що передбачена кримінальна відповідальність - до п'яти років позбавлення волі.

Як повідомлялося раніше, 27 вересня в кримському Судаку російські силовики влаштували обшук у будинку голови Судакського регіонального меджлісу Ільвера Аметова і в кав'ярні, що належить його родині.

Під час обшуку силовики винесли з приватного історичного музею Аметова цінні предмети, в тому числі зброю, а також вилучили його посвідчення члена меджлісу.