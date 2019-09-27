Біля берегів Греції перекинувся човен з мігрантами, семеро загиблих
|20:41 27.09.2019
|Греция
Біля берегів Греції перекинулася шлюпка з 19 мігрантами, семеро з них загинули.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.
Шлюпка перекинулася в п'ятницю вранці на північ від скупчення островів на північному сході Егейського моря.
Влада повідомила, що всі пасажири човна були громадянами Туреччини.
Водолази берегової охорони спочатку підняли з води п'ять тіл – троє дітей і двоє жінок. Пізніше були виявлені тіла немовляти і 4-річної дитини.
12 осіб вдалося врятувати - п'ять чоловіків, три жінки та четверо дітей.
Перевернутий човен був помічений близько 11.00. У рятувальній операції булизадіяні судна берегової охорони Греції та агентства прикордонної та берегової охорони ЄС Frontex.
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