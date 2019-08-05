Учения «Казацкая воля-2019»: ВМСУ провели маневрирования тактических групп корабельно-катерного состава

20:21 27.09.2019   Украина

В рамках стратегического командно-штабного учения «Казацкая воля - 2019» Военно-Морские Силы ВС Украины провели маневрирования тактических групп корабельно-катерного состава, подразделения охраны, обеспечения и морской авиации.

Об этом сообщает пресс-центр Командования ВМС ВС Украины, передает Флот 2017.

Украинские ВМС в ходе учения выполнили упражнения:

изоляция определенного участка морского побережья,
защита морских коммуникаций,
оказание помощи аварийному кораблю,
спасение личного состава, плавающего на воде, во взаимодействии с авиацией,
охрана пункта базирования,
недопущение блокирования порта,
отражение внезапного нападения воздушного противника,
артиллерийский бой с кораблями противника,
поддержка подразделений, действующих на приморском направлении с выполнением боевых стрельб по береговым целям и бомбометание морс й авиацией.

Катера и корабли ВМС вместе с кораблем Морской охраны Госпогранслужбы Украины отработали маневрирование тактических групп, маскировку посредством постановки дымовых завес, выполнение боевых стрельб по воздушным, морским и береговым целях.

Отметим, что стратегическое командно-штабное учение «Казацкая воля – 2019» является одним из масштабных украинских учений и проходит по всей территории страны с участием всех видов и родов Вооруженных Сил Украины и других военных формирований и правоохранительных органов.

Цель учений - проверка способности органов военного управления в новых организационно-штатных структурах (по НАТОвской классификации) осуществлять управление войсками (силами) в ходе подготовки и ведения операций (боевых действий) в случае широкомасштабной вооруженной агрессии.



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