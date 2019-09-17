Мережу військових аеродромів адаптують до стандартів НАТО.

Про це повідомили в агентстві АрміяInform, передає УНН.

Як вказано, у ПС ЗСУ завершується розроблення нормативно-правової бази щодо адаптації мережі військових аеродромів до стандартів Альянсу. Як повідомили в інженерно-аеродромній службі тилу логістики Командування виду, її фахівці вже напрацювали низку змін до Правил визначення придатності до експлуатації аеродромів і злітно-посадкових майданчиків державіації України.

"Зміни розроблені на підставі узагальненої міжнародної практики сертифікації аеродромів і положень чинного Повітряного кодексу України. Крім того, в документі враховано результати досліджень із забезпечення безпеки польотів повітряних суден, а також нормативні документи, стандарти і практики Міжнародної організації цивільної авіації (ІСАО) та Організації Північноатлантичного договору", — повідомив начальник ІАС тилу логістики Командування ПС ЗСУ Віталій Застава.

Повідомляється, що правила містять вимоги щодо облаштування аеродромів і вертодромів, а також злітно-посадкових майданчиків із метою забезпечення безпеки польотів за визначених експлуатаційних мінімумів. Очікується, що новий документ вступить у дію ще до кінця року.

Паралельно з цим Управління регулювання діяльності державної авіації України опрацьовує й зміни до Інструкції з експлуатації аеродромів. У комплексі це дасть ПС змогу розпочати процес поступової адаптації аеродромної мережі до стандартів НАТО.