Влада Туреччини відзвітувала про наслідки землетрусу в Стамбулі
|19:41 27.09.2019
|Турция
В результаті землетрусу в Стамбулі постраждали 34 людини, 473 будівлі отримали пошкодження, повідомив віце-президент Туреччини Фуат Октай.
Його слова передає Haberturk, пише УНН.
“10 з 34 постраждалих під час землетрусу людина продовжують лікування, 24 виписані з лікарень”, — уточнив віце-президент.
Землетрус стався в Стамбулі 26 вересня. Його епіцентр знаходився на глибині 7 км під дном Мармурового моря. Міністерство з надзвичайних ситуацій Туреччини (AFAD) оцінювало магнітуду землетрусу в 5,8. В результаті події кілька шкіл були евакуйовані, з одного мінарету в місті впав шпиль.
Землетрус викликав паніку серед жителів Стамбула, пише CNN Turk. Школи, лікарні, торгові центри та офіси евакуювали. Жителі зібралися на відкритих просторах. На дорогах виникли затори.
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