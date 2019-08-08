Влада Туреччини відзвітувала про наслідки землетрусу в Стамбулі

19:41 27.09.2019   Турция

 В результаті землетрусу в Стамбулі постраждали 34 людини, 473 будівлі отримали пошкодження, повідомив віце-президент Туреччини Фуат Октай.

Його слова передає Haberturk, пише УНН.

“10 з 34 постраждалих під час землетрусу людина продовжують лікування, 24 виписані з лікарень”, — уточнив віце-президент.

Землетрус стався в Стамбулі 26 вересня. Його епіцентр знаходився на глибині 7 км під дном Мармурового моря. Міністерство з надзвичайних ситуацій Туреччини (AFAD) оцінювало магнітуду землетрусу в 5,8. В результаті події кілька шкіл були евакуйовані, з одного мінарету в місті впав шпиль.

Землетрус викликав паніку серед жителів Стамбула, пише CNN Turk. Школи, лікарні, торгові центри та офіси евакуювали. Жителі зібралися на відкритих просторах. На дорогах виникли затори.



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