Сенцов може отримати премію Сахарова 22 жовтня

19:21 27.09.2019   Крым

Український режисер Олег Сенцов 22 жовтня у Європарламенті отримає присуджену йому торік премію Сахарова.

Про це на своїй сторінці у Twitter повідомив брюссельський кореспондент «Радіо Свобода» Рікард Йозвяк, передає Укрінформ.

«Сенцов отримає свою премію Сахарова 23 жовтня у Страсбурзі», - написав журналіст спочатку.

Проте невдовзі Йозвяк виправився, зазначивши, що церемонія відбудеться 22 жовтня.

Раніше президент Європейського парламенту Давід Сассолі запросив Сенцова до Страсбурга, а також заявив про готовність особисто доставити в Україну премію, якщо режисер не зможе сам прибути по неї через стан здоров'я.

Як повідомлялося, кінорежисера Олега Сенцова й активіста Олександра Кольченка затримали представники російських спецслужб у Криму у травні 2014 році за обвинуваченням в організації терактів на окупованому півострові. У серпні 2015 року Північно-Кавказький окружний військовий суд в Ростові-на-Дону засудив Сенцова до 20 років колонії суворого режиму. Кольченко отримав 10 років колонії. Обидва свою провину не визнали.

В ув'язненні Сенцов оголошував голодування з вимогою звільнення всіх українських політв'язнів у РФ, яку тримав 145 днів і був змушений припинити через загрозу насильницького годування.

25 жовтня 2018 року Європейський парламент оголосив Сенцова лауреатом премії Сахарова. Він - перший представник України, якого відзначили цією нагородою.

7 вересня 2019 року між Україною і Росією відбувся обмін утримуваними особами у форматі "35 на 35". В Україну повернулися 11 політв'язнів, серед яких і Сенцов із Кольченком, а також 24 захоплені Росією у листопаді 2018-го у районі Керченської протоки моряки.



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