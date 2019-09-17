Силовики під час обшуку у Ільвера Аметова винесли з його приватного історичного музею цінні предмети, в тому числі зброю, а також вилучили його посвідчення члена меджлісу.

Про це повідомляє у Facebook "Кримська солідарність", передає Укрінформ.

"З будинку Аметова співробітники силових структур виносять старовинні експонати. Забрали старовинні наган, шмайсер і ще дві рушниці. Відомо, що він утримує приватний історичний музей, в якому зібрані предмети культури, побуту та історії кримських татар. Він колекціонує предмети старовини вже близько 20 років", - йдеться у повідомленні.

За даними організації, у Аметова також вилучили посвідчення члена меджлісу кримськотатарського народу.

Силовики пред'явили членам сім'ї Аметових так звану постанову на проведення обшуку, "у зв'язку з порушеною кримінальною справою".

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров у відеозверненні в Facebook уточнив, що в постанові на обшук, санкціонованій "главою" так званого МВС Криму, вказані три статті: ст. 282 п. 2 ч. 1 (організація діяльності екстремістської організації), ст. 280 ч.1 (публічні заклики до здійснення екстремістської діяльності, спрямовані на порушення територіальної цілісності РФ) і ст. 238 ч.1 (надання неякісних послуг).

"Фальсифікація за цими статтями свідчить про те, що в Криму російські окупанти розпочали новий виток репресій щодо кримських татар", - заявив голова Меджлісу.

Як повідомлялося раніше, у п'ятницю в кримському Судаку російські силовики влаштували обшук в будинку голови Судакського регіонального меджлісу і в кав'ярні, що належить його родині.