Двухсторонние бригадные тактические учения (ДБрТУ) с участием военнослужащих армейского корпуса Черноморского флота РФ завершились на межвидовом полигоне "Опук" в оккупированном Крыму.

Об этом сообщила пресс-служба ЧФ России в пятницу, передает Интерфакс.

В учениях задействовали более трех тысяч военнослужащих, 30 самолетов и вертолетов, 12 кораблей и судов обеспечения флота (среди них - фрегат "Адмирал Эссен", малые ракетные корабли "Вышний Волочек", "Мираж", большой десантный корабль "Орск", морские тральщики), около 300 единиц военной и специальной техники (в частности, противокорабельные комплексы "Бастион", "Бал", "Берег", самоходные гаубицы "Гвоздика", бронетранспортеры БТР-82А).

"На первом этапе учений подразделения подняли по тревоге. Они совершили марш на полигон из пунктов постоянной дислокации. На втором этапе, прошедшем непосредственно на полигоне, морские пехотинцы под прикрытием армейской авиации Южного военного округа осуществили погрузку на борт большого десантного корабля "Орск" и произвели высадку морского десанта на необорудованный участок побережья", - говорится в пресс-релизе.

"Подразделения условного противника, в роли которого выступили военнослужащие соединения береговой обороны армейского корпуса флота, с приданными подразделениями артиллерии и воздушного десанта, осуществляли оборону назначенного участка побережья", - уточняет штаб флота.

Подразделения, принимавшие участие в ДБрТУ, получили положительные оценки от руководства учения и войсковых посредников.