Ще два «Калкани» з Азовського моря відремонтують

18:21 27.09.2019   Украина

Маріупольський загін морської охорони ДПСУ замовив ремонт двох малих патрульних катерів проєкту 50030 «Калкан».

Про це повідомляє Ukrainian Military Pages.

Відповідні торги за переговорною процедурою було проведено у системі публічних закупівель ProZorro 24 вересня.

Відповідно до інформації сайту публічних закупівель ProZorro, кваліфіковані два переможця, які очікують прийняття рішення щодо укладання договору на ремонт:

ТОВ «СРЗ» щодо докового ремонту з окремими роботами малого катеру морської охорони пр. 50030 зав №808, за 1 759 999 гривень.
ТОВ «КП КОМУНЕКОРЕСУРСИ» щодо катеру пр. 50030 зав №812, за 1 170 000 грн

Малий катер Морської охорони проекту 50030 “Калкан” серійно виготовлявся на суднобудівному підприємстві “Море” у Феодосії.

На перших катерах встановлювались двигуни 457К, на подальших його модифікаціях почали встановлювати також іноземні силові установки.

Короткі технічні характеристики:

Водотоннажність: 7,8 тонн
Довжина: 10,6 метрів
Швидкість: 30 вузлів
Екіпаж: 2 осіб+6 осіб десанту

Окрім цих двох «Калканів» Маріупольський загін Морської охорони ДПСУ уклав договір на поточний ремонт катеру аналогічного проекту з заводським номером 813.

Вартість укладеної угоди складає 1,76 млн гривень при тому, що очікувана вартість ремонту складала 2,25 млн.

Тобто економія завдяки майданчику Prozorro склало майже півмільйона гривень.



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