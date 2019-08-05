Наступного тижня, 3 та 4 жовтня 2019 року, на Одещині відбудуться ракетні стрільби та буде обмежений доступ до мисів “Калфа”, “Льодники” та 1-10 км морської коси від н.п. Лебедівка на узбережжі Чорного моря.

Про це повідомляє Український мілітарний портал з посиланням на сповіщення A3345/19 NOTAM (Notice to Airmen)

Цей район на Одещині вже традиційний, саме тут відбувалися ракетні стрільби з комплексів “Вільха” та “Нептун” на попередніх етапах випробування.

Перед цим стрільби відбувались наприкінці серпня, тоді зокрема були відпрацьовані стрільби з модернізованого ракетного комплексу “Вільха-М” зі збільшеною дальністю польоту ракети.

Тоді заступник Секретаря Ради національної безпеки і оборони України Сергій Кривонос після завершення випробувань зауважив, що РНБО ухвалила ряд рішень щодо забезпечення якнайшвидшого прийняття на озброєння та постачання нових ракет для реактивних систем залпового вогню.

Нагадаємо, що під час минулих пусків на Державному випробувальному полігоні «Алібей», що на півдні Одеської області, було видано відповідне сповіщення NOTAM (Notice to Airmen) про майбутні ракетні стрільби. За декілька діб після того, Росія перекрила прилеглий до цього район для проведення своїх стрільб.

Подібним чином Росія вже здійснювала перепони під час міжнародних навчань Sea Breeze – 2019, коли перед самим початком морських маневрів перекрила одну із запланованих для морських стрільб локацій у Чорному морі.