Окупанти прийшли із обшуком до голови Судакського регіонального Меджлісу
|15:55 27.09.2019
|Крым
Російські силовики у п'ятницю, 27 вересня, проводять обшук у кримськотатарського активіста Ільвера Аметова в окупованому Судаку.
Як повідомляють Крим.Реалії з посиланням на джерело, силовики пред'явили постанову, в якому зазначено провести обшук у всіх приміщеннях, що належать Аметова, передає Главком.
Обшук ведуть без присутності адвоката.
Про обшук у Аметова повідомив у соцмережі голова Меджлісу кримських татар Рефат Чубаров.
«В домі голови Судакського регіонального Меджлісу Ільвера Аметова російські окупанти проводять обшук», - написав Чубаров.
Офіційної інформації російських правоохоронних органів Криму з приводу обшуку немає.
Відомо, що у травні 2017 року в будинок Аметова вже приходили з обшуком і затримали сина.
Ще на цю тему:
15:21 27.09.2019
Російський прокурор просить блогеру Мемедемінову шість років тюрми
Російський прокурор просить блогеру Мемедемінову шість років тюрми
08:40 27.09.2019
Суд у Росії відмовив у допиті свідків, що могли розповісти про журналістську роботу Мемедемінова
Суд у Росії відмовив у допиті свідків, що могли розповісти про журналістську роботу Мемедемінова
20:18 25.09.2019
Асана Чапуха вывезли в РОВД Симферополя
Асана Чапуха вывезли в РОВД Симферополя
10:21 25.09.2019
Вновь избранный «глава» крымского парламента меняет терминологию
Вновь избранный «глава» крымского парламента меняет терминологию
09:10 25.09.2019
Курбедінов — про "справу Хізб ут-Тахрір": Релігійна термінологія не робить людей терористами
Курбедінов — про "справу Хізб ут-Тахрір": Релігійна термінологія не робить людей терористами