Російські силовики у п'ятницю, 27 вересня, проводять обшук у кримськотатарського активіста Ільвера Аметова в окупованому Судаку.



Як повідомляють Крим.Реалії з посиланням на джерело, силовики пред'явили постанову, в якому зазначено провести обшук у всіх приміщеннях, що належать Аметова, передає Главком.



Обшук ведуть без присутності адвоката.



Про обшук у Аметова повідомив у соцмережі голова Меджлісу кримських татар Рефат Чубаров.



«В домі голови Судакського регіонального Меджлісу Ільвера Аметова російські окупанти проводять обшук», - написав Чубаров.



Офіційної інформації російських правоохоронних органів Криму з приводу обшуку немає.



Відомо, що у травні 2017 року в будинок Аметова вже приходили з обшуком і затримали сина.



