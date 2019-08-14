Правоохоронці затримали одного з активних членів “силового блоку” міжнародного наркоугруповання “Хімпром”.

Про це УНН повідомили в пресцентрі Служби безпеки України.

Правоохоронці затримали бойовика у пункті пропуску “Каланчак” на адміністративному кордоні з тимчасово анексованим Кримом. Зловмисник намагався втекти на півострів для уникнення кримінальної відповідальності.

Раніше було встановлено, що затриманий безпосередньо здійснював залякування свідків протиправної діяльності наркоугруповання, зокрема через підпалювання квартир та обстріли приватних будинків з гранатометів.

За інформацією спецслужби, після “карантину” в Криму організатори планували повернути зловмисника до активної діяльності в інтересах наркосиндикату. Наразі бойовику оголошено підозру у вчиненні злочину за ст. 255 (створення злочинної організації) Кримінального кодексу України. Матеріали направлено до суду для обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, у Закарпатській області Служба безпеки України викрила та блокувала діяльність організованого угруповання, яке спеціалізувалося на виробництві та збуті великих партій наркотичних засобів та психотропних речовин.