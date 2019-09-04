Турция и США готовы довести товарооборот до $100 млрд

16:41 27.09.2019   Турция

Турция и США планируют увеличить объем взаимного товарооборота в пять раз – с нынешних 20 до 100 миллиардов долларов в год.

О готовности к развитию экономических отношений заявили лидеры двух стран – Реджеп Тайип Эрдоган и Дональд Трамп, передает Анадолу.

По мнению аналитиков, рост товарооборота между двумя странами должен осуществляться с учетом торгового баланса.

На фоне замедления темпов роста глобальной экономики, продолжающихся торговых войн, сохранения геополитических рисков в различных точках планеты, Турция стремится увеличить объемы экспорта путем выхода на новые рынки сбыта. Поэтому рост поставок турецкой продукции на американский рынок как нельзя отвечает интересам местных производителей.

За последние 10 лет объем товарооборота между США и Турцией фиксировал поступательный рост, увеличившись примерно на 5 миллиардов долларов до 21 миллиарда долларов в 2018 году.

Основными статьями турецкого экспорта в Штаты остаются транспортные средства, автозапчасти, железо и сталь, ковры, минеральное топливо и масла.

Турция импортирует из США в основном воздушные транспортные средства, машины и механические устройства, а также оптические и медицинские приборы.

Эксперты считают вполне реальным изменение в среднесрочной и долгосрочной перспективах баланса в торговле с США в пользу Турции.  Для этого необходимо в первую очередь сделать ставку на экспорт высокотехнологичной, инновационной продукции с высокой добавленной стоимостью.

Паритет в торговле между двумя странами постепенно выравнивается. В 2017 году соотношение турецкого экспорта к импорту из США составляло 72,4 процента.

В прошлом году экспорт покрывал импорт уже на 67,1 процент, а к концу июля 2019 года данный показатель предположительно достигнет 69,9 процентов. 



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