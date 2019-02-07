Керівник Міністерства інфраструктури України Владислав Криклій заявив, що скасовувати залізничне сполучення з Росією не будуть.



Про це він сказав в інтерв'ю виданню Економічна правда, передає Главком.



Криклій зазначив, що в пасажирських перевезеннях рейси в Росію - одні з небагатьох, які є прибутковими.



«Ви ж знаєте, що в пасажирських перевезеннях ці рейси - одні з небагатьох, які є прибутковими... Ми просто створимо, напевно, додаткові перешкоди для громадян, які все одно змушені їздити туди з різних причин. Так вони будуть їздити через Білорусь», - пояснив глава МІУ.



Криклій також підкреслив, що в січні-серпні поточного року було перевезено 7,7 млн тонн вантажів, що прямували транзитом, і проїзна оплата склала 3,5 млрд гривень.



Нагадаємо, в лютому 2019 року в Україні скоротили періодичність курсування ще одного поїзда в Російську Федерацію. Так, з 31 березня поїзд № 78/73, 74/73 Львів - Ковель - Москва почав курсувати по непарних числах місяця (раніше ходив щодня).



Як повідомлялося, з 25 лютого скоротилася періодичність курсування поїзда № 20/19 Харків - Москва.

А з 5 лютого рідше почали ходити поїзди № 24/23 Одеса - Москва і № 56/55 Хмельницький - Москва з групою вагонів Москва - Жмеринка.

В Укрзалізниці підкреслювали, що оптимізація залізничного сполучення з РФ пов'язана з падінням пасажиропотоку.

