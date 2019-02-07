Військовослужбовці Збройних сил України закінчили курс навчання за програмою підготовки фахівців із експлуатації БПЛА Bayraktar TB2.



Про це повідомляє очільник Генконсульства України в Стамбулі Олександр Гаман у Тwitter, передає Главком.



«У турецькому Кішані відбулася церемонія вручення сертифікатів українським військовослужбовцям, які пройшли курс навчання за програмою підготовки фахівців із експлуатації БПЛА Bayraktar TB2. Черговий приклад дії українсько-турецького стратегічного партнерства», - написав дипломат.



Зазначається, що курс навчання був передбачений контрактом на постачання Bayraktar TB2 й відбувається на навчально-виробничій базі виробника БАК — компанії BaykarMachine.



«Програма підготовки тривала три місяці й включала теоретичну та практичну частини. До України українські фахівці повертаються з відповідними сертифікатами й дозволами на застосування Bayraktar TB2», - йдеться у повідомленні.



До відома, Bayraktar TB2 — турецький оперативно-тактичний безпілотний літальний апарат виробництва компанії Baykar Makina, який може нести керовані протитанкові ракети та авіаційні бомби.



3-4 листопада 2018 року у Туреччині була підписана угода про закупівлю безпілотників для ЗСУ. Контрактом було передбачено поставити шість бойових дронів, дві станції управління та 200 керованих ракет. Також в угодою передбачений комплект запасних частин, сервісний супровід, навчання персоналу. Вартість контракту — $69 мільйонів. Станом на 20 березня 2019, на озброєнні ЗСУ було три одиниці Bayraktar TB2.



