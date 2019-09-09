Президент Молдовы Игорь Додон воспользовался трибуной ООН, чтобы похвалить Россию
|15:41 27.09.2019
|Молдова
Президент Молдовы Игорь Додон воспользовался трибуной ООН, чтобы похвалить Россию. И по сравнению с прошлогодней речью Павла Филиппа, в которой он осудил Москву за присутствие войск и вооружения на территории Молдовы, тон и посыл главы государства был иным.
"Я хочу поприветствовать последнюю инициативу Российской Федерации возобновить процесс уничтожения иностранных боеприпасов, которые расположены в приднестровском регионе моей страны. Этот важный шаг и впервые с 2003 года он может стать решающим в достижении геополитического консенсуса в политическом урегулировании приднестровского конфликта и укреплении региональной безопасности", - сказал Додон, передает Publika.MD.
Додон затронул и юридический статус Приднестровья. По его словам, этот вопрос обсудят в переговорном формате "5+2".
"Данный формат - самый подходящий для того, чтобы договориться о приемлемом для всех решении первостепенной проблемы страны. Именно в его рамках будет обсуждаться особый статус приднестровского региона в рамках суверенной и территориально целостной Молдовы", - отметил Игорь Додон.
В ООН глава государства выступил на двух языках.
В начале этого месяца Игорь Додон написал на своей странице в фейсбуке, что провел предварительные консультации с Владимиром Путиным.
На этой встрече присутствовал и Дмитрий Козак, сыгравший основополагающую роль в создании правящего альянса ПСРМ-АКУМ.
Президентская делегация в США состоит из 11 человек, в их числе супруга главы государства Галина.
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