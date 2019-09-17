Сторона звинувачення попросила для кримськотатарського блогера і громадянського журналіста Нарімана Мемедемінова 6 років колонії загального режиму.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє журналіст Антон Наумлюк, передає Укрінформ.

"Держзвинувачення попросило для Нарімана Мемедемінова, обвинуваченого в закликах до тероризму і виправданні терористичної діяльності за відео на ютубі 2013 року шість років ув'язнення в колонії загального режиму", - повідомив Наумлюк.

Напередодні суд у Ростові-на-Дону відмовився допитувати журналістів Олександру Єфименко, Михайла Батрака, Сейтумера Сейтумерова і Тараса Ібрагімова, які були заявлені як свідки захисту у справі громадянського журналіста і блогера Нарімана Мемедемінова.

Як повідомлялося раніше, російські силовики затримали Мемедемінова в кінці березня 2018 року. Йому пред'явлено звинувачення за статтею Кримінального кодексу Росії про публічні заклики до здійснення терористичної діяльності, вчинені з використанням мережі Інтернет.

Претензії у російських силовиків викликав відеоблог на YouTube, який Мемедемінов вів з 2013 до 2015 року. У ньому розміщено кілька десятків відеороликів з коментарями політичних подій, закликами дотримуватися норм ісламу, думками про російські свята.

З 2017 року Мемедемінов активно брав участь у русі "Кримська солідарність", вів трансляції в соціальних мережах із засідань судів у політичних справах, а також стрімив обшуки в будинках кримських татар. Активіст не визнає провину і вважає своє переслідування політичним.

Арешт Мемедемінова засудив представник ОБСЄ зі свободи слова Арлем Дезір. Правозахисний центр "Меморіал" визнав кримчанина політв'язнем.

Національна спілка журналістів України назвала арешт Мемедемінова в окупованому Криму "порушенням прав на свободу думки, вільне отримання і поширення інформації, в тому числі за допомогою мережі Інтернет".

Всього в окупованому Криму і в Росії за ґратами утримуються 130 громадян України, більшість з яких - кримські татари.