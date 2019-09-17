Російський прокурор просить блогеру Мемедемінову шість років тюрми

15:21 27.09.2019   Крым

Сторона звинувачення попросила для кримськотатарського блогера і громадянського журналіста Нарімана Мемедемінова 6 років колонії загального режиму.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє журналіст Антон Наумлюк, передає Укрінформ.

"Держзвинувачення попросило для Нарімана Мемедемінова, обвинуваченого в закликах до тероризму і виправданні терористичної діяльності за відео на ютубі 2013 року шість років ув'язнення в колонії загального режиму", - повідомив Наумлюк.

Напередодні суд у Ростові-на-Дону відмовився допитувати журналістів Олександру Єфименко, Михайла Батрака, Сейтумера Сейтумерова і Тараса Ібрагімова, які були заявлені як свідки захисту у справі громадянського журналіста і блогера Нарімана Мемедемінова.

Як повідомлялося раніше, російські силовики затримали Мемедемінова в кінці березня 2018 року. Йому пред'явлено звинувачення за статтею Кримінального кодексу Росії про публічні заклики до здійснення терористичної діяльності, вчинені з використанням мережі Інтернет.

Претензії у російських силовиків викликав відеоблог на YouTube, який Мемедемінов вів з 2013 до 2015 року. У ньому розміщено кілька десятків відеороликів з коментарями політичних подій, закликами дотримуватися норм ісламу, думками про російські свята.

З 2017 року Мемедемінов активно брав участь у русі "Кримська солідарність", вів трансляції в соціальних мережах із засідань судів у політичних справах, а також стрімив обшуки в будинках кримських татар. Активіст не визнає провину і вважає своє переслідування політичним.

Арешт Мемедемінова засудив представник ОБСЄ зі свободи слова Арлем Дезір. Правозахисний центр "Меморіал" визнав кримчанина політв'язнем.

Національна спілка журналістів України назвала арешт Мемедемінова в окупованому Криму "порушенням прав на свободу думки, вільне отримання і поширення інформації, в тому числі за допомогою мережі Інтернет".

Всього в окупованому Криму і в Росії за ґратами утримуються 130 громадян України, більшість з яких - кримські татари.



Ще на цю тему:

15:55 27.09.2019
Окупанти прийшли із обшуком до голови Судакського регіонального Меджлісу
13:01 27.09.2019
В суде по "делу" гражданского журналиста Наримана Мемедеминова перейдут к прениям
08:40 27.09.2019
Суд у Росії відмовив у допиті свідків, що могли розповісти про журналістську роботу Мемедемінова
08:10 27.09.2019
"Прокурор" не зміг пояснити, з якого приводу порушили "справу Хізб ут-Тахрір"
12:30 26.09.2019
Окупанти відпустили з відділення поліції асудженого у “справі Веджіє Кашка”
11:15 26.09.2019
Один з фігурантів “справи Хізб ут-Тахрір” у критичному стані – адвокат
21:01 25.09.2019
Суд в РФ оставил под арестом фигурантов ялтинского "дела Хизб ут-Тахрир"
20:18 25.09.2019
Асана Чапуха вывезли в РОВД Симферополя
10:21 25.09.2019
Вновь избранный «глава» крымского парламента меняет терминологию
09:10 25.09.2019
Курбедінов — про "справу Хізб ут-Тахрір": Релігійна термінологія не робить людей терористами
20:50 24.09.2019
Фігурант "справи Хізб ут-Тахрір": На милосердя суду РФ не розраховуємо / Відео
18:30 24.09.2019
Фігуранту "справи Хізб ут-Тахрір" продовжили термін у ШІЗО в російській колонії / Фото
Новини
Азербайджан Азербайджан
18:41 23.09.2019
В Баку прошла церемония открытия совместных учений «Кавказский Орел - 2019»
11:45 19.09.2019
Укладка труб на сухопутном маршруте TAP завершена на 99%
17:45 17.09.2019
Президент Турции совершит визит в Азербайджан
14:30 17.09.2019
Руководитель Госкомтаможни Азербайджана примет участие в Caspian Energy Forum Baku – 2019
Всі новини країни
Армения Армения
16:15 26.09.2019
ЮВО: На российской военной базе в Армении развернули полевые пунктов МТО и уничтожили группу диверсантов
20:20 24.09.2019
В Армении начались российско-армянские двусторонние ученя
14:45 24.09.2019
В Армении 24 сентября стартуют масштабные военные учения
09:45 24.09.2019
ЮВО: На российской военной базе в Армении прошли учения
Всі новини країни
Болгария Болгария
16:00 26.09.2019
Обанкротившаяся компания Thomas Cook должна болгарским отелям 36 млн евро
11:41 23.09.2019
АЧС: болгарським фермерам виплатили 2,5 млн євро компенсацій
09:30 19.09.2019
У Болгарії збудують газопровід, що постачатиме російський газ в обхід України
20:41 17.09.2019
Суд Болгарії дозволив будівництво газопроводу "Турецький потік"
Всі новини країни
Греция Греция
08:50 27.09.2019
У Греції викрили злочинну групу, яка займалася усиновленням
19:10 26.09.2019
Суда обеспечения Северного флота РФ совершили деловой заход в греческий порт
15:45 26.09.2019
Спасенных датским танкером мигрантов доставили в Грецию
12:41 25.09.2019
Греция профинансирует банки на сумму 9 млрд евро для помощи в продаже невозвратных кредитов
Всі новини країни
Грузия Грузия
14:41 27.09.2019
Посольство США в Грузии приветствует встречу Давида Залкалиани и Сергея Лаврова
08:35 27.09.2019
Глави МЗС Грузії та РФ провели переговори вперше з 2008 року
15:30 26.09.2019
ЕБРР готов подключиться к проекту Анаклийского порта
16:00 24.09.2019
Рада Європи перевірить виконання Росією рішення ЄСПЛ щодо Грузії
Всі новини країни
Молдова Молдова
15:41 27.09.2019
Президент Молдовы Игорь Додон воспользовался трибуной ООН, чтобы похвалить Россию
08:55 27.09.2019
Додон сказав, що має прискорити врегулювання Придністровського конфлікту
15:00 26.09.2019
Частные компании в Молдове больше не будут охранять госучреждения
13:41 25.09.2019
Майя Санду объяснила, почему Игорь Додон представит Молдову в Нью-Йорке
Всі новини країни
Россия Россия
12:41 27.09.2019
У Лаврова истерично отреагировали на 75-е санкции со стороны США
08:45 27.09.2019
Санкції — єдиний дієвий спосіб тиску на зовнішню політику Росії
08:20 27.09.2019
США розширили санкції проти Росії
21:30 26.09.2019
Ротенберг продаст «Газпрому» его же подрядчика за рекордную сумму
Всі новини країни
Румыния Румыния
10:41 25.09.2019
Головним прокурором ЄС стала Лаура Ковеші
19:30 24.09.2019
Поромна переправа на кордоні України з Румунією пройшла тестове випробування / Фото
15:41 23.09.2019
Румунія купила у Нідерландів 48 вживаних потягів, але півтора року не може їх забрати
12:00 20.09.2019
У Румунії розпочалась активна фаза міжнародних навчань
Всі новини країни
Турция Турция
13:41 27.09.2019
Эрдоган предложил Трампу купить у США ЗРК Patriot наравне с российскими С-400
18:15 26.09.2019
Потужний землетрус біля Стамбула викликав паніку серед населення
09:40 25.09.2019
Ердоган в ООН розповів, як бачить подолання гуманітарної кризи в Сирії
15:15 24.09.2019
В Мраморном море близ Стамбула произошло землетрясение / Карта
Всі новини країни
Украина Украина
16:01 27.09.2019
Українських військових навчили керувати ударними турецькими дронами
15:55 27.09.2019
Окупанти прийшли із обшуком до голови Судакського регіонального Меджлісу
15:21 27.09.2019
Російський прокурор просить блогеру Мемедемінову шість років тюрми
15:01 27.09.2019
Сенцова запросили у ПАРЄ
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд