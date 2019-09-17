Українського режисера і колишнього російського політв'язня Олега Сенцова запросили наступного тижня взяти участь у події в Парламентській асамблеї Ради Європи.

Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу з посиланням на програму заходів, які пройдуть упродовж осінньої сесії ПАРЄ наступного тижня.

Зокрема, Сенцов візьме участь у події з проблематики підриву механізму захисту прав людини авторитарними державами.

Подія, яка пройде під егідою німецького парламентарія Франка Швабе, запланована на четвер, 3 жовтня.

Як повідомлялося, Сенцов повернувся додому 7 вересня в рамках обміну утримуваними між Україною та Росією у форматі 35 на 35.