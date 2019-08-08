Посольство США в Грузии приветствует встречу Грузии и России, которая состоялась при посредничестве МИД Швейцарии.



«Мы поддерживаем суверенитет и территориальную целостность Грузии и призываем Россию остановить незаконную оккупацию и снизить напряженность», — заявляют в посольстве, передают Грузия Online.



В рамках 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, по инициативе и организации Швейцарии, состоялась встреча Министра иностранных дел Грузии и Министра иностранных дел Российской Федерации.



Как отметил Давид Залкалиани, после консультаций со стратегическими партнерами было решено, что встреча с Лавровым станет «первой возможностью на таком уровне сказать России свое слово напрямую».

