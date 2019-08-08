Посольство США в Грузии приветствует встречу Давида Залкалиани и Сергея Лаврова
|14:41 27.09.2019
|Грузия
Посольство США в Грузии приветствует встречу Грузии и России, которая состоялась при посредничестве МИД Швейцарии.
«Мы поддерживаем суверенитет и территориальную целостность Грузии и призываем Россию остановить незаконную оккупацию и снизить напряженность», — заявляют в посольстве, передают Грузия Online.
В рамках 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, по инициативе и организации Швейцарии, состоялась встреча Министра иностранных дел Грузии и Министра иностранных дел Российской Федерации.
Как отметил Давид Залкалиани, после консультаций со стратегическими партнерами было решено, что встреча с Лавровым станет «первой возможностью на таком уровне сказать России свое слово напрямую».
Ще на цю тему:
08:35 27.09.2019
Глави МЗС Грузії та РФ провели переговори вперше з 2008 року
Глави МЗС Грузії та РФ провели переговори вперше з 2008 року
13:20 29.08.2019
Президент Грузии назвала условия возобновления диалога с Россией
Президент Грузии назвала условия возобновления диалога с Россией
14:41 28.08.2019
Президент Грузии назвала условия возвращения к диалогу с Москвой
Президент Грузии назвала условия возвращения к диалогу с Москвой
16:53 18.07.2019
Россия остается главной экономической и политической угрозой для Грузии - опрос IRI
Россия остается главной экономической и политической угрозой для Грузии - опрос IRI
08:51 10.07.2019
Президент Грузии призвала Россию не идти на эскалацию конфликта
Президент Грузии призвала Россию не идти на эскалацию конфликта
18:56 09.07.2019
Путин отказался вводить санкции против Грузии
Путин отказался вводить санкции против Грузии
18:41 02.05.2019
Грузія вимагає розгляду у Раді Європи справи депортованих Росією
Грузія вимагає розгляду у Раді Європи справи депортованих Росією
13:41 13.03.2019
Грузия завершила переговоры с "Газпромом" по транзиту газа в Армению
Грузия завершила переговоры с "Газпромом" по транзиту газа в Армению
14:21 28.02.2019
Работа лаборатории Лугара в Тбилиси не дает покоя России
Работа лаборатории Лугара в Тбилиси не дает покоя России
15:41 31.01.2019
Росію зобов'язали виплатити Грузії 10 млн євро за моральні збитки
Росію зобов'язали виплатити Грузії 10 млн євро за моральні збитки
18:44 10.10.2018
Кремль вновь выражает недовольство по отношению к Грузии
Кремль вновь выражает недовольство по отношению к Грузии