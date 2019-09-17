Порошенко не прийшов на допит до ДБР у справі про можливі правопорушення під час переходу кораблів у Керченській протоці

14:21 27.09.2019   Крым

Народний депутат, п'ятий президент України Петро Порошенко в п'ятницю не прийшов на допит до Держбюро розслідувань (ДБР), куди його викликали на допит як свідка у справі про можливі правопорушення під час переходу кораблів у Керченській протоці в 2018 році.

"Порошенко не прийшов на допит у п'ятницю. Його викликали для проведення слідчих дій у кримінальному провадженні, яке стосується можливого вчинення кримінального правопорушення посадовими особами під час переходу кораблів ВМС через Керченську протоку в листопаді 2018 року", - повідомила агентству "Інтерфакс-Україна" прес-секретар ДБР Анжеліка Іванова.

При цьому вона наголосила, що Порошенку завчасно повідомили про дату і час допиту.

Водночас, як стало відомо агентству, адвокат Порошенка Ігор Головань передав до ДБР документ, в якому зазначає, що Порошенко не зможе прибути на допит 27 вересня, оскільки перебуває за кордоном.



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