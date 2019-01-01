Судреформа, боротьба з корупцією і деолігархізація: у МВФ назвали вимоги до України
|14:01 27.09.2019
|Украина
Місія Міжнародного валютного фонду виступає за прискорення судової реформи, боротьбу з корупцією та скорочення ролі олігархів у економіці.
Про це йдеться в повідомленні МВФ за результатами роботи місії фонду в Україні, передають Українські Новини.
"Підйом економіки на більш високий рівень економічного зростання також вимагає прискорення структурних реформ, що, насамперед, передбачає встановлення верховенства права, у тому числі за допомогою судової реформи та боротьбу з корупцією. Не менш важливим є посилення конкуренції та відкриття ринків, особливо в енергетичному та сільськогосподарському секторах, і зменшення ролі держави і олігархів у економіці", - йдеться в ньому.
При цьому в місії відзначили, що ріст зарплати повинен відповідати зростанню продуктивності праці для забезпечення конкурентоспроможності. Відзначається, що макроекономічна стабільність є необхідною умовою для досягнення більш швидких темпів зростання.
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