Місія Міжнародного валютного фонду виступає за прискорення судової реформи, боротьбу з корупцією та скорочення ролі олігархів у економіці.

Про це йдеться в повідомленні МВФ за результатами роботи місії фонду в Україні, передають Українські Новини.

"Підйом економіки на більш високий рівень економічного зростання також вимагає прискорення структурних реформ, що, насамперед, передбачає встановлення верховенства права, у тому числі за допомогою судової реформи та боротьбу з корупцією. Не менш важливим є посилення конкуренції та відкриття ринків, особливо в енергетичному та сільськогосподарському секторах, і зменшення ролі держави і олігархів у економіці", - йдеться в ньому.

При цьому в місії відзначили, що ріст зарплати повинен відповідати зростанню продуктивності праці для забезпечення конкурентоспроможності. Відзначається, що макроекономічна стабільність є необхідною умовою для досягнення більш швидких темпів зростання.