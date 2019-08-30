Эрдоган предложил Трампу купить у США ЗРК Patriot наравне с российскими С-400

13:41 27.09.2019   Турция

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил лидеру США Дональду Трампу закупить американские зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot вместе с российскими зенитными ракетными системами (ЗРС) С-400.

"Мы не можем сказать, что вопрос [участия Турции в программе создания американских истребителей-бомбардировщиков пятого поколения] F-35 полностью решен, но я сделал им [США] предложение. Я сказал Трампу, мы можем купить у вас Patriot параллельно с покупкой С-400", - цитирует Эрдогана в пятницу агентство Reuters. По словам турецкого лидера, Трамп в ответ предложил Турции и США вместе проработать этот вопрос, передает SalamNews.

Во вторник телеканал Haber Turk информировал, что Вашингтон и Анкара готовятся подписать соглашение о свободной торговле, чтобы достичь уровня товарооборота в $100 млрд. По информации его источников, в рамках этого соглашения Турции будет сделано новое предложение по поставкам ЗРК Patriot и F-35, для республики также будут снижены пошлины на алюминий и сталь. Эрдоган, однако, сообщил, что детали подобного соглашения не обсуждались. Он также добавил, что этот вопрос должен решаться на уровне министерств торговли двух стран.

Турция в течение нескольких лет пыталась договориться с США о продаже ей зенитных ракетных комплексов Patriot, однако Вашингтон не шел на такую сделку, в связи с чем Анкара решила закупить средства ПРО у Москвы.

В сентябре 2017 года РФ сообщила о заключении с Турцией контракта на поставку С-400 стоимостью $2,5 млрд. Анкара получит полковой комплект (два дивизиона). Контракт подразумевает частичную передачу технологий производства турецкой стороне. Первые поставки начались 12 июля. Против приобретения Турцией С-400 активно выступают США и НАТО.

17 июля пресс-секретарь Белого дома в письменном заявлении сообщил, что решение республики приобрести российские ЗРС С-400 делает невозможным ее дальнейшее участие в программе создания американских истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35.



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