Администрация морских портов подаст в суд на операторов порта “Николаев”

13:21 27.09.2019   Украина

“Администрация морских портов Украины” намерена обратиться в суд из-за заниженной оплаты за доступ к причалам морского порта “Николаев” семью стивидорными компаниями.

Об этом говорится в сообщении АМПУ.

“Выполнение договоров сервитутов между АМПУ и отдельными стивидорами в порту “Николаев” может привести к нарушению антимонопольного законодательства. Такие выводы от Антимонопольного комитета Украины получила в ответ на свой запрос АМПУ. По договорам сервитутов, заключенным в 2013 году, семь стивидорных компаний Николаевского порта платят за доступ к причалам Администрации морских портов Украины в 7-10 раз меньше, чем другие стивидорные компании, которых насчитывается в Украине более 100. Это, по мнению экспертов АМКУ, может свидетельствовать о нарушении законодательства о защите экономической конкуренции”, — сказано в сообщении.

Как отмечают в АМПУ, большинство стивидорных компаний, работающих в морских портах Украины, перешли на пользование стратегической портовой инфраструктурой на основании договоров доступа к причалам. Это произошло после того как Министерство инфраструктуры в 2015 году издало приказ № 541, которым были утверждены единые тарифы на специализированную услугу доступа к причалам, находящихся на праве хозяйственного ведения в АМПУ.

Однако некоторые портовые операторы в порту “Николаев”, среди которых ведущие международные и украинские компании, в течение последних четырех лет продолжают пользоваться причалами на основании договоров об установлении сервитута, которые были подписаны ранее. В некоторых случаях средняя стоимость перегрузки 1 тонны грузов через причалы порта “Николаев”, которыми бизнес пользуется по договору сервитута, составляет $0,04 за тонну, а установленная законодательством стоимость перегрузки тех же грузов на соседнем причале составляет $0,45 за тонну. Разница в 10 раз предоставляет неконкурентные преимущества одним портовым операторам над другими.

АМПУ заявляет, что неоднократно предлагала стивидорной компании заключить договоры доступа к причалам, которым предусматривается оплата по установленным на государственном уровне тарифами. Также для решения сложившейся проблемы, Администрация предлагала увеличить стоимость сервитута до уровня, соответствующего тому, что платят другие портовые операторы. Но компании отказались от этих предложений и продолжают работать, получая неконкурентные преимущества.

“АМПУ все еще готова урегулировать проблемный вопрос в досудебном порядке, но для предотвращения нарушения антимонопольного законодательства вынуждена обратиться в суд в установленном законодательством порядке. Этот вынужденный шаг направлен на обеспечение равных конкурентных условий для всех стивидорных компаний, работающих в портах Украины, а также защиты интересов государства, как собственника стратегической портовой инфраструктуры”, — сказано в сообщении АМПУ.



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