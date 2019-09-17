В суде по "делу" гражданского журналиста Наримана Мемедеминова перейдут к прениям
|13:01 27.09.2019
|Крым
В понедельник, 30 сентября, в 10:00 в Северо-Кавказском окружном военном суде состоится заседание по "делу" гражданского журналиста Наримана Мемедеминова, в ходе которого пройдут прения - Нариман и его адвокат, выступят с речью в свою защиту.
Об этом Крымскотатарскому Ресурсному Центру сообщил адвокат Назим Шейхмамбетов.
"На данном заседании пройдут прения — Нариман и его адвокат, выступят с речью в свою защиту, выскажут свое отношение к уголовному делу, согласно которому Мемедеминов безосновательно обвиняется в публичном оправдании терроризма. Это позволит лично удостовериться в абсурдности выдвинутых обвинений и сфабрикованности уголовного дела", - сообщил Назим Шейхмамбетов.
Адвокат призывает посетить данное судебное заседание, для демонстрации солидарности с политзаключенными, так как поддержка общественности крайне важна сейчас.
Напомним, что 22 марта 2018 года российские силовики провели обыск в доме у активиста "Крымской солидарности", гражданского журналиста Наримана Мемедеминова в селе Холмовка Бахчисарайского района.
По словам его жены, обыск проводился в жесткой форме, силовики выломали входную дверь и применяли нецензурные слова. Самого мужчину задержали по подозрению в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности.
Уже более года Мемедеминов незаконно удерживается под стражей. За данный период по отношению к Нариману Мемедеминову неоднократно нарушалось право на справедливый суд, в частности, ему регулярно продлевали срок содержания стражей и отклоняли апелляционные жалобы.
Также нарушалось право на наивысший достижимый уровень физического и психического здоровья.
Ще на цю тему:
Російський прокурор просить блогеру Мемедемінову шість років тюрми
Суд у Росії відмовив у допиті свідків, що могли розповісти про журналістську роботу Мемедемінова
Асана Чапуха вывезли в РОВД Симферополя
Вновь избранный «глава» крымского парламента меняет терминологию
Курбедінов — про "справу Хізб ут-Тахрір": Релігійна термінологія не робить людей терористами