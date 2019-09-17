В понедельник, 30 сентября, в 10:00 в Северо-Кавказском окружном военном суде состоится заседание по "делу" гражданского журналиста Наримана Мемедеминова, в ходе которого пройдут прения - Нариман и его адвокат, выступят с речью в свою защиту.

Об этом Крымскотатарскому Ресурсному Центру сообщил адвокат Назим Шейхмамбетов.

"На данном заседании пройдут прения — Нариман и его адвокат, выступят с речью в свою защиту, выскажут свое отношение к уголовному делу, согласно которому Мемедеминов безосновательно обвиняется в публичном оправдании терроризма. Это позволит лично удостовериться в абсурдности выдвинутых обвинений и сфабрикованности уголовного дела", - сообщил Назим Шейхмамбетов.

Адвокат призывает посетить данное судебное заседание, для демонстрации солидарности с политзаключенными, так как поддержка общественности крайне важна сейчас.

Напомним, что 22 марта 2018 года российские силовики провели обыск в доме у активиста "Крымской солидарности", гражданского журналиста Наримана Мемедеминова в селе Холмовка Бахчисарайского района.

По словам его жены, обыск проводился в жесткой форме, силовики выломали входную дверь и применяли нецензурные слова. Самого мужчину задержали по подозрению в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности.

Уже более года Мемедеминов незаконно удерживается под стражей. За данный период по отношению к Нариману Мемедеминову неоднократно нарушалось право на справедливый суд, в частности, ему регулярно продлевали срок содержания стражей и отклоняли апелляционные жалобы.

Также нарушалось право на наивысший достижимый уровень физического и психического здоровья.