В МИД России отреагировали на вчерашнее обновление антироссийских санкций. Напомним, Министерство финансов США объявило о введении санкций в отношении пяти российских судов, одной компании и троих россиян.

В МИД РФ заявили, что «США новыми антироссийскими санкциями «превзошли себя в собственном безрассудстве», передает Информационное Сопротивление.

У Лаврова отметили, что новые санкции стали 75-ми с 2011 года.



«С тех пор инициаторы давления на Россию не добились никакого результата», — заверяют в МИД России.

«В Вашингтоне во всеуслышание объявлено, что санкции должны стать наказанием за «организацию поставок авиатоплива для российских сил в Сирии».

Поскольку ВКС России с 2015 года оказывают сирийским правительственным войскам содействие в борьбе с террористическими группировками, получается, что США открыто встали на сторону террористов», — заявило ведомство Лаврова.

