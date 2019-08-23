У Лаврова истерично отреагировали на 75-е санкции со стороны США
|12:41 27.09.2019
|Россия
В МИД России отреагировали на вчерашнее обновление антироссийских санкций. Напомним, Министерство финансов США объявило о введении санкций в отношении пяти российских судов, одной компании и троих россиян.
В МИД РФ заявили, что «США новыми антироссийскими санкциями «превзошли себя в собственном безрассудстве», передает Информационное Сопротивление.
У Лаврова отметили, что новые санкции стали 75-ми с 2011 года.
«С тех пор инициаторы давления на Россию не добились никакого результата», — заверяют в МИД России.
«В Вашингтоне во всеуслышание объявлено, что санкции должны стать наказанием за «организацию поставок авиатоплива для российских сил в Сирии».
Поскольку ВКС России с 2015 года оказывают сирийским правительственным войскам содействие в борьбе с террористическими группировками, получается, что США открыто встали на сторону террористов», — заявило ведомство Лаврова.
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