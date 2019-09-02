Архиепископ Климент обратился за помощью к послу США в решении вопроса о выселении ПЦУ из храма в Крыму

12:21 27.09.2019   Крым

Архиепископ Крымской епархии Православной церкви Украины Климент провел 25 сентября встречу в Варшаве с послом США в ОБСЕ Джеймсом Гилмором, на которой попросил способствовать прекращению выселения ПЦУ из храма в оккупированном Симферополе.

Об этом сообщает Крым.Реалии, передает Флот 2017.

«Состоялась встреча с послом США в ОБСЕ, на которой обратился к международному сообществу и призвал осудить действия властей в Крыму, направленные на уничтожение кафедрального собора и преследования Украинской Крыму по религиозному и национальному признаку. Просил способствовать остановке захвата кафедрального собора Владимира и Ольги ПЦУ в Симферополе», - рассказал Климент.

Ранее на пленарном заседании ОБСЕ, посвященном противодействию расизму, ксенофобии и борьбе на почве ненависти в Варшаве 25 сентября архиепископ Климент призвал международное сообщество «взять под контроль» ситуацию с ПЦУ и крымскими татарами в Крыму.

Представитель ПЦУ архиепископ Евстратий Зоря во время совещания ОБСЕ в Варшаве 19 сентября призвал международное сообщество повлиять на Россию, чтобы она выполнила свои обязательства и не давила на Крымскую епархию ПЦУ.

Напомним, 16 сентября в Варшаве (Польша) стартовало ежегодное Совещание ОБСЕ по учету человеческого измерения, который продлится до 27 сентября.



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