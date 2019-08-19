Разведчик ВМС США провел патрулирование западного побережья оккупированного Крымского полуострова

11:41 27.09.2019   Крым

Патрульный противолодочный самолёт Boeing P-8A Poseidon ВМС США с бортовым номером 169332 (авиабаза Сигонелла, Италия) провел разведывательный полёт вдоль черноморского побережья оккупированного Крыма.

Об этом сообщает ресурс PlaneRadar, передает Флот 2017.

Разведчик приближался к береговой линии в районе Гаспры (Ялта) на расстояние 36 км и очень активно вел патрулирование района Оленёвки (Черноморский район) и Севастополя.

Напомним, патрульный противолодочный самолёт Boeing P-8 Poseidon (рус. Боинг P-8 «Посейдон») предназначен для обнаружения и уничтожения подводных лодок противника в районах патрулирования, разведки.

Разведывательные самолеты ВМС США и ВВС США неоднократно проводили разведывательные полеты вдоль оккупированного Крыма. Подобный полет состоялся 28 октября - противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon ВМС США, с бортовым номером 168438 провел разведывательный полет над Черным морем вдоль береговой линии оккупированного крымского полуострова.

Технические характеристики

Экипаж: 9 (2 пилота, 7 операторов)

Длина: 39,47 м

Размах крыла: 37,64 м

Высота: 12,83 м

Площадь крыла: 133,59 м²

Масса пустого: 41 434 кг

Максимальная взлётная масса: 85 820 кг

Масса топлива во внутренних баках: 34 096 кг

Силовая установка: 2 × ТРДД CFM International CFM56-7B

Тяга: 2 × 120 кН

Лётные характеристики

Максимальная скорость: 907 км/ч

Крейсерская скорость: 815 км/ч

Скорость патрулирования/поиска: 333 км/ч на высоте 60 м

Боевой радиус: 3 700 км

Перегоночная дальность: 8 300 км (4500 миль)

Практический потолок: 12 500 м



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