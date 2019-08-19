Разведчик ВМС США провел патрулирование западного побережья оккупированного Крымского полуострова
|11:41 27.09.2019
|Крым
Патрульный противолодочный самолёт Boeing P-8A Poseidon ВМС США с бортовым номером 169332 (авиабаза Сигонелла, Италия) провел разведывательный полёт вдоль черноморского побережья оккупированного Крыма.
Об этом сообщает ресурс PlaneRadar, передает Флот 2017.
Разведчик приближался к береговой линии в районе Гаспры (Ялта) на расстояние 36 км и очень активно вел патрулирование района Оленёвки (Черноморский район) и Севастополя.
Напомним, патрульный противолодочный самолёт Boeing P-8 Poseidon (рус. Боинг P-8 «Посейдон») предназначен для обнаружения и уничтожения подводных лодок противника в районах патрулирования, разведки.
Разведывательные самолеты ВМС США и ВВС США неоднократно проводили разведывательные полеты вдоль оккупированного Крыма. Подобный полет состоялся 28 октября - противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon ВМС США, с бортовым номером 168438 провел разведывательный полет над Черным морем вдоль береговой линии оккупированного крымского полуострова.
Технические характеристики
Экипаж: 9 (2 пилота, 7 операторов)
Длина: 39,47 м
Размах крыла: 37,64 м
Высота: 12,83 м
Площадь крыла: 133,59 м²
Масса пустого: 41 434 кг
Максимальная взлётная масса: 85 820 кг
Масса топлива во внутренних баках: 34 096 кг
Силовая установка: 2 × ТРДД CFM International CFM56-7B
Тяга: 2 × 120 кН
Лётные характеристики
Максимальная скорость: 907 км/ч
Крейсерская скорость: 815 км/ч
Скорость патрулирования/поиска: 333 км/ч на высоте 60 м
Боевой радиус: 3 700 км
Перегоночная дальность: 8 300 км (4500 миль)
Практический потолок: 12 500 м
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