Віце-прем'єр-міністр з європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба заявив, що Співдружність незалежних держав (СНД), що раніше входили до складу СРСР, є "клубом невдах" .

Про це він розповів в інтерв'ю "Європейської правді", передає РБК-Україна.

Відповідаючи на запитання, чи варто Україні остаточно зупинити роботу в СНД і не брати участь у засіданнях та заходах співдружності, Кулеба заявив:

"Про це треба запитати міністра закордонних справ Вадима Пристайка, це його компетенція. Але якщо мова йде про мою особисту думку, то я вважаю, що СНД - це клуб невдах. А нам треба прагнути в "клуб вдах", - сказав він.

За його словами, СНД - це клуб людей, які так і не змогли розлучитися цивілізовано.

"Люди, які навіть не розлучитися здатні, тим більше не можуть нічого нового створити. Тому особисто для мене СНД – це закрита історія", - сказав віце-прем'єр-міністр.

Кулеба також вважає, що СНД не зможе перешкодити процесам євроінтеграції, які відбуваються в Україні, тому що "воно ні на що не здатне".

Нагадаємо, раніше Кулеба заявив, що інтеграція в Євросоюз є безумовним курсом України. У той же час, він зазначив, що ЄС повинен продовжувати йти назустріч українським прагненням.