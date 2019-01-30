Кулеба назвав СНД "клуб невдах"
|12:01 27.09.2019
|Украина
Віце-прем'єр-міністр з європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба заявив, що Співдружність незалежних держав (СНД), що раніше входили до складу СРСР, є "клубом невдах".
Про це він розповів в інтерв'ю "Європейської правді", передає РБК-Україна.
Відповідаючи на запитання, чи варто Україні остаточно зупинити роботу в СНД і не брати участь у засіданнях та заходах співдружності, Кулеба заявив:
"Про це треба запитати міністра закордонних справ Вадима Пристайка, це його компетенція. Але якщо мова йде про мою особисту думку, то я вважаю, що СНД - це клуб невдах. А нам треба прагнути в "клуб вдах", - сказав він.
За його словами, СНД - це клуб людей, які так і не змогли розлучитися цивілізовано.
"Люди, які навіть не розлучитися здатні, тим більше не можуть нічого нового створити. Тому особисто для мене СНД – це закрита історія", - сказав віце-прем'єр-міністр.
Кулеба також вважає, що СНД не зможе перешкодити процесам євроінтеграції, які відбуваються в Україні, тому що "воно ні на що не здатне".
Нагадаємо, раніше Кулеба заявив, що інтеграція в Євросоюз є безумовним курсом України. У той же час, він зазначив, що ЄС повинен продовжувати йти назустріч українським прагненням.
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