Пристайко обговорив із головою МЗС Данії «Північний потік-2»: «бачимо однакові ризики»
|11:21 27.09.2019
|Украина
Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко обговорив із головою МЗС Данії Йеппе Кофодом будівництво російського газопроводу «Північний потік-2».
«Обговорили з моїм данським колегою наші позиції стосовно «Північного потоку-2». Щасливий, що ми обидва бачимо однакові ризики й виклики. Дякую Данії за постійну підтримку», – написав Пристайко у Twitter 26 вересня, передає Радіо Свобода.
Міністри зустрілися на полях сесії Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку.
Проєкт російського газового монополіста «Газпрому» «Північний потік-2» має доставляти газ із Росії до Німеччини дном Балтійського моря. Данія – єдина країна, яка не схвалила прокладання газопроводу у своїх водах.
Німеччина, компанії з якої беруть фінансову участь у проєкті постачання газу до Європи з Росії в обхід транзитних можливостей України, підтримує його і на державному рівні, називаючи «суто комерційним», хоча Берлін заявляє про необхідність зберегти транзит російського газу і через Україну.
Україна, як і низка країн Євросоюзу, переважно східноєвропейських, балтійських і скандинавських, а також США виступають проти цього проєкту. Вони наголошують, що проєкт суто політичний, бо збільшує залежність Європи від російського газу, і економічно не обґрунтований. Таку позицію підтримує і Європейська комісія.
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