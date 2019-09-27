Віцепрем’єр-міністр з європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба заявляє, що рухаючись до членства у НАТО Україні насамперед потрібно зміцнити свою безпеку, привівши її у відповідність до стандартів НАТО і досягти взаємосумісності з Альянсом.

Про це Кулеба розказав в інтерв'ю "Європейській правді".

"Ця взаємосумісність має бути глибокою і стосуватися не лише якихось процесів військового управління або стандартів озброєння.

Умовно кажучи, потрібно, щоби українські офіцери частіше пили віскі зі своїми колегами з країн НАТО, ніж інші алкогольні напої з колегами з країн поза межами Альянсу", - відзначив Кулеба.

Він підкреслив, що найбільш проблемними реформами у контексті зближення з НАТО є реформи сектора безпеки і оборони. Проте, за його словами, ситуація не драматична".

"Багато що зроблено, але ще більше треба зробити. Бо кінцева мета України – це членство в Північноатлантичному альянсі", - зазначив Кулеба.

Він нагадав, що рішення про вступ України до НАТО ухвалюють також у самому Альянсі і ЄС, а у них наразі готовності прийняти Україну немає.

"Є різні амбітні ідеї, плани, пропозиції, але рішення немає. А якщо немає рішення про членство, то треба працювати, щоби воно з’являлося. І ми будемо працювати", - пояснив віцепрем’єр.