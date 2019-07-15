У Інвестиційному форумі 29 жовтня в Маріуполі братимуть участь Зеленський, Гончарук, міністри і десятки інвесторів

10:40 27.09.2019   Украина

У роботі Першого Інвестиційного форуму 29 жовтня в Маріуполі (Донецька обл.) під назвою "Re: Think. Invest in Ukraine", організованого з ініціативи президента України Володимира Зеленського, братимуть участь сам глава держави, прем'єр-міністр України Олексій Гончарук, українські міністри і десятки інвесторів.

Згідно з програмою форуму, його спікерами будуть генеральний директор Гендиректорату Європейської комісії з питань європейської політики сусідства та переговорів щодо розширення Крістіан Даніельсон, перший заступник глави Офісу президента України Сергій Трофімов, міністр фінансів України Оксана Маркарова, міністр розвитку економіки та сільського господарства України Тимофій Милованов, міністр інфраструктури Владислав Криклій, міністр з питань ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Оксана Коляда, передає  Інтерфакс-Україна.

Виступлять на форумі віце-президент ЄБРР Алан Пію, віце-президент ЄІБ Вазіл Худак, віце-президент Світового банку з питань Європи та Центральної Азії Сиріл Мюллер, засновник і головний виконавчий директор Horizon Capital Олена Кошарна, директор Офісу із залучення та підтримки інвестицій UkraineInvest Даніель Білак, віце-президент IFC Джорджина Бейкер, голова правління "Укрзалізниці" Євген Кравцов.

У форумі візьмуть участь понад 50 представників міжнародних та українських інвестиційних фондів, компаній, донорських організацій та міжнародних фінансових корпорацій, більше ніж 350 гостей, серед яких - представники українського уряду та місцевої влади, інвестори, представники посольств, бізнесу, молоді лідери та ЗМІ.

BIIR Engineering, "Дельта Вільмар", AirLiquid, NBT-Україна, PepsiCo, KNAUF, COFCO, SMS Group, FireFly, Carlsberg Ukraine, Eurocape Україна та інші компанії представлять успішні інвестиційні кейси.

На інвестиційному форумі обговорюватимуться готовий проект концесійного конкурсу Херсонського морпорту; проект розвитку зрошення (Херсон); проект відновлення системного водопостачання Донецької області (розробник - комунальне підприємство Донецької ОДА "Вода Донбасу"); будівництво ділянки залізниці між магістраллю Попасна-Куп'янськ і залізничною гілкою Лантратівка - Кон



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