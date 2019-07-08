У ЄК назвали безпрецедентним розмір своєї допомоги Україні за п'ять років

10:30 27.09.2019   Украина

Єврокомісія (ЄК) готова повідомити докладні цифри фінансової допомоги ЄС Україні, але не стане коментувати телефонну розмову президента США Дональда Трампа з його українським колегою Володимиром Зеленським, заявив офіційний представник ЄК Карлос Мартін Руїс де Гордехуела.

"Протягом п'яти років ЄС надав безпрецедентну підтримку Україні, виділивши найбільший в історії Європейського союзу пакет допомоги", - сказав прес-секретар в четвер на брифінгу в Брюсселі, передає Інтерфакс-Україна

Так він відповів на прохання відреагувати на зауваження Трампа в ході розмови із Зеленським про те, що Євросоюз повинен більше допомагати Україні.

"Для України, яка стала на шлях демократії, яка зустрілася з безпрецедентними викликами і робила реформи, починаючи з революції 2014 року, союз виділив понад 15 млрд євро в субсидіях і позиках для підтримки процесу реформ, жорстко зумовивши це подальшим прогресом на їхньому шляху", - повідомив представник ЄК.

У відповідь на додаткове питання про те, яку частину цієї фінансової допомоги становить фінансування оборонних витрат, прес-секретар сказав, що ЄС "підтримує територіальну цілісність України із застосуванням різних заходів", включно з дипломатією і політичною підтримкою.

При цьому він відхилив питання про те, чи буде ЄС офіційно реагувати на висловлювання Трампа, якщо вважає його несправедливим.

У середу, 25 вересня, Білий дім опублікував на своєму сайті стенограму розмови президента США Дональда Трампа з президентом України Володимиром Зеленським, яка відбулася 25 липня. Сам Трамп потім заявив, що не опублікував би стенограму цієї бесіди, якби в Києві були проти цього.

Раніше ця розмова Трампа із Зеленським викликала широкий резонанс в американських ЗМІ. Повідомлялося, що Трамп намагався в телефонній бесіді переконати Зеленського в необхідності почати розслідування щодо Хантера Байдена - сина Джо Байдена, а також, що президент США "близько восьми разів закликав його працювати" з адвокатом Руді Джуліані з питання розслідування проти Хантера Байдена.

Джо Байден, як і Трамп, претендує на участь в президентських виборах в США в 2020 році.



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