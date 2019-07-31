Пристайко та Пейчинович-Бурич обговорили повернення російської делегації в ПАРЄ і шляхи подолання кризи довіри

10:20 27.09.2019   Украина

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко провів зустріч з новим Генеральним секретарем Ради Європи Марією Пейчинович-Бурич, де сторони обговорили повернення російської делегації в ПАРЄ і шляхи подолання кризи довіри.

Про це повідомляє прес-служба МЗС України, передає Інтерфакс-Україна.

"Сторони обмінялися думками щодо наслідків рішення, яке дозволило безумовне повернення російської делегації до Парламентської асамблеї РЄ в червні, і шляхи подолання кризи довіри", - йдеться в повідомленні, на офіційному сайті МЗС України.

Глава МЗС України на продовження конструктивного співробітництва з РЄ в сфері забезпечення аналізу національного законодавства на відповідність європейським нормам і стандартам.



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