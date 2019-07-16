Зеленський обговорив з генсеком ООН гуманітарну підтримку України
|10:01 27.09.2019
|Украина
Президент України Володимир Зеленський у Нью-Йорку зустрівся з генеральним секретарем Організації Об’єднаних Націй Антоніу Гутеррішем.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента України.
Зазначається, що Зеленський подякував Генеральному секретареві ООН за гуманітарну підтримку громадян України, постраждалих від російської агресії.
Крім того, президент України закликав Організацію Об’єднаних Націй здійснювати активну роботу з моніторингу порушень прав людини на тимчасово окупованих територіях України.
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