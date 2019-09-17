Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбегом підняли тему вступу України в Альянс.

Про це повідомив Столтенберг на прес-конференції в Колумбійському університеті, передає РБК Украина.

Він зазначив, що саме Зеленський ініціював обговорення даного питання.

"Коли я зустрічався із Зеленським у Нью-Йорку пару днів тому, він піднімав питання членства України в НАТО", - сказав Столтенберг.

У той же час, він не відповів на питання про терміни вступу України в НАТО, сказавши, що "не йому про це говорити".

Генсек НАТО зазначив, що для України важливо провести реформи - модернізувати і зміцнювати українські інститути безпеки і оборони, боротися з корупцією, зміцнювати верховенство права.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський зустрівся з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом під час 74-ї сесії Генасамблеї ООН. Зеленський зазначив, що Україна продовжить активну взаємодію з Альянсом щодо реалізації структурних реформ у секторі безпеки і оборони відповідно до стандартів НАТО.