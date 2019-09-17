Столтенберг: Зеленський піднімав питання членства України в НАТО
|09:50 27.09.2019
|Украина
Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбегом підняли тему вступу України в Альянс.
Про це повідомив Столтенберг на прес-конференції в Колумбійському університеті, передає РБК Украина.
Він зазначив, що саме Зеленський ініціював обговорення даного питання.
"Коли я зустрічався із Зеленським у Нью-Йорку пару днів тому, він піднімав питання членства України в НАТО", - сказав Столтенберг.
У той же час, він не відповів на питання про терміни вступу України в НАТО, сказавши, що "не йому про це говорити".
Генсек НАТО зазначив, що для України важливо провести реформи - модернізувати і зміцнювати українські інститути безпеки і оборони, боротися з корупцією, зміцнювати верховенство права.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський зустрівся з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом під час 74-ї сесії Генасамблеї ООН. Зеленський зазначив, що Україна продовжить активну взаємодію з Альянсом щодо реалізації структурних реформ у секторі безпеки і оборони відповідно до стандартів НАТО.
Ще на цю тему:
У МЗС оцінили готовність України вступити до НАТО
Німеччина проти зближення України з НАТО - МЗС
Андрей Загороднюк: НАТО - сложный вопрос
Тактика відрізняється, стратегія залишається незмінною – Кулеба щодо України і НАТО
Зеленський зустрівся у Нью-Йорку з генсеком НАТО
Ключовий орган НАТО приїде до Одеси
Україна не знімає питання ПДЧ щодо членства в НАТО — Пристайко
Глава Пентагону провів переговори з міністром оборони України
Північноатлантична рада збереться 31 жовтня на засідання в Україні