Судостроительный завод "Океан" готовится разгрузить уже пятое судно с грузом ветрогенераторов из 28-ми, на которых доставят 60 комплектов ветрогенераторов.

Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на информацию судостроительного завода.

"День за днем без лишнего шума принимаем особый груз - "конструктор для взрослых". Элементы мощных ветрогенераторов выгружаем с судна, пришвартованного в сухом доке", - сказали на заводе.

После выгрузки, ветрогенераторы грузят на автомобили, которые везут их в Херсонскую область, где ветрогенераторы смонтируют, установят и они начнут генерировать энергию из ветра.

"В эти минуты Судостроительный завод "Океан" готовится принять 5-е судно с ветряками. Всего завод примет 28 судов с 60-тью комплектами ветрогенераторов", - подчеркнули на заводе.

Как сообщал ЦТС, 25 сентября порт Бердянск принял 112-метровое судно с грузом ветрогенераторов, которые отправятся на Приморскую ВЭС-2.

Ранее в порт Скадовск пришло четвертое судно с лопастями для ветроэлектростанций.