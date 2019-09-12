Завод "Океан" в режиме порта разгрузит пятое из 28 судов с ветрогенераторами
|09:40 27.09.2019
|Украина
Судостроительный завод "Океан" готовится разгрузить уже пятое судно с грузом ветрогенераторов из 28-ми, на которых доставят 60 комплектов ветрогенераторов.
Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на информацию судостроительного завода.
"День за днем без лишнего шума принимаем особый груз - "конструктор для взрослых". Элементы мощных ветрогенераторов выгружаем с судна, пришвартованного в сухом доке", - сказали на заводе.
После выгрузки, ветрогенераторы грузят на автомобили, которые везут их в Херсонскую область, где ветрогенераторы смонтируют, установят и они начнут генерировать энергию из ветра.
"В эти минуты Судостроительный завод "Океан" готовится принять 5-е судно с ветряками. Всего завод примет 28 судов с 60-тью комплектами ветрогенераторов", - подчеркнули на заводе.
Как сообщал ЦТС, 25 сентября порт Бердянск принял 112-метровое судно с грузом ветрогенераторов, которые отправятся на Приморскую ВЭС-2.
Ранее в порт Скадовск пришло четвертое судно с лопастями для ветроэлектростанций.
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