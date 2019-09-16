В крупнейшем и самом глубоководном порту Украины - Пивденном - складываются предпосылки для скопления крупнотоннажных судов, в частности, с импортным углем. Это связано с низкой производительностью при выгрузке сухогрузов.

Такой информацией с ЦТС поделился источник в порту Пивденный.

Как уже сообщалось ранее сегодня, накануне в порт прибыло четвертое судно с колумбийским углем, законтрактованным холдингом ДТЭК. Балкер разгружается у причала №8 ГП МТПЮ. Панамакс KEY KNIGHT доставил 80 тыс. т топлива. По информации собеседника редакции, в связи с отсутствием свободных складских площадей на указанном причале, уголь перегружается по прямому варианту "board-car", то есть непосредственно с судна в вагоны.

Также ЦТС писал о судне DANAE, доставившем уголь из Колумбии еще на прошлой неделе - 19 сентября. Спустя семь дней балкер все еще находится под выгрузкой у причала №7. За это время по железной дороге портом отгружено только 13,6 тыс. т угля из 72,6 тыс. т, доставленных судном.

Кроме того, по данным сервиса Marinetraffic, в порту Роттердам с 22 сентября находится очередной панамакс под погрузкой углем - EN MAY дедвейтом 85000т, который, как ожидается, прибудет под выгрузку в порт Пивденный, 8 октября.

Отметим, что операторы крупнейшего украинского порта уже третий месяц к ряду бьют рекорды перевалки грузов. Это касается как частного оператора ТИС, так и госстивидора МТП Южный. 16 сентября 2019 года стивидоры порта установили абсолютный рекорд грузооборота за сутки - 268,7 тыс. т. Основными грузами стали продукция ГМК и АПК: объем перевалки руды составил 167,4 тыс. т, перевалка зерна - 37,4 тыс. т. Нынешняя ситуация с отгрузкой угля может свидетельствовать о том, что существующих складских и перевалочных мощностей в порту явно не хватает в условиях возросшего грузопотока импортного угля.

Ранее ЦТС уже обращал внимание на проблемы с перевалкой и ж/д логистикой, которые могут возникнуть в осенний период, когда в украинских портах пересекутся грузопотоки экспортного зерна, ЖРС и импортного угля.

В начале сентября наличие проблемы признали и в "Укрзализныце". "Станция Береговая, узел Южного есть проблема. С одной стороны рудари… я так понимаю, что цены на руду пошли вниз, и нужно все быстро продать. Параллельно то же самое происходит с транзитом. В добавок к этому новый терминал (зерновой терминал MV Cargo. - ЦТС) и туда резко начинает идти зерно. При этом, в обратном направлении пошел уголь… Узел Южного на сегодняшний день есть проблема", - констатировал глава АО УЗ Евгений Кравцов.

Отметим, что, по информации председателя парламентского комитета по вопросам энергетики Андрея Геруса, по состоянию на 24 сентября запасы угля на ТЭС и ТЭЦ в Украине составляют 1,2 млн т или 62% от прошлогоднего уровня. Для прохождения отопительного сезона Украине до конца года необходимо накопить еще более 1 млн т угля, отметил Герус.

Как уже писал ЦТС, стивидоры морского порта Пивденный - ТИС и ГП "Морской торговый порт Южный" - должны будут принять и обработать суда, которые доставят 578,7 тыс. т импортного угля для ПАО "Центрэнерго". Услуги по обработке груза должны быть оказаны в период с 20 октября 2019 года по 30 апреля 2020 года.

Дополнено. В ГП МТПЮ прокомментировали ситуацию. "Разгрузка-выгрузка судов в ГП производится в соответствии с графиком, который согласован с грузовладельцем. С начала разгрузочных работ с судна KEY KNIGHT в вагоны погружено 1900 тонн угля. После завершения выгрузки 73 тыс. тонн угля с судна DANAE, которое обрабатывается у причала №7 (планируемое время завершения работ - 26 сентября), судно KEY KNIGHT будет перешвартовано с причала № 8 на причал №7. ГП продолжит выгрузку на склад предприятия. Порт выполняет план по погрузке-выгрузке судов и своевременно отправляет груз получателю", - сообщили ЦТС в пресс-службе госстивидора.