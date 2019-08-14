ФСБ заявила про затримання двох українців на в'їзді в Крим

09:20 27.09.2019   Крым

В прикордонному управлінні російської ФСБ в анексованому Криму повідомляють про затримання на адміністративній межі півострова з Херсонською областю двох осіб, які "перебувають у федеральному розшуку".

Про це пише «Крим. Реалії», передає Главком.

За інформацією відомства, один із затриманих – житель Хмельницької області, який слідував на півострів через російський пункт пропуску «Джанкой».

В прикордонуправлінні стверджують, що 40-річний українець «з квітня 2019 року оголошений у федеральний розшук за шахрайство у великому розмірі, яке він скоїв на території півострова«.

Також у відомстві повідомляють про затримання в російському пункті пропуску «Армянськ» під час виїзду з півострова кримчанина, який, як зазначається, «знаходиться у розшуку з 2016 року за скоєння крадіжки з заподіянням значної шкоди».

Повідомляється, що чоловіків передали російській поліції.

Імена і прізвища затриманих не публікують, які-небудь їхні коментарі відсутні. Підтвердження цієї інформації з інших джерел немає.

У Держприкордонслужбі України неодноразово заявляли, що ідентифікувати затриманих ФСБ на адмінкордоні з Кримом громадян України неможливо, оскільки російська сторона не відкриває їх персональні дані. Також українські прикордонники стверджують, що не підтримують контактів з окупантами.



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