В прикордонному управлінні російської ФСБ в анексованому Криму повідомляють про затримання на адміністративній межі півострова з Херсонською областю двох осіб, які "перебувають у федеральному розшуку".



Про це пише «Крим. Реалії», передає Главком.



За інформацією відомства, один із затриманих – житель Хмельницької області, який слідував на півострів через російський пункт пропуску «Джанкой».



В прикордонуправлінні стверджують, що 40-річний українець «з квітня 2019 року оголошений у федеральний розшук за шахрайство у великому розмірі, яке він скоїв на території півострова«.



Також у відомстві повідомляють про затримання в російському пункті пропуску «Армянськ» під час виїзду з півострова кримчанина, який, як зазначається, «знаходиться у розшуку з 2016 року за скоєння крадіжки з заподіянням значної шкоди».



Повідомляється, що чоловіків передали російській поліції.



Імена і прізвища затриманих не публікують, які-небудь їхні коментарі відсутні. Підтвердження цієї інформації з інших джерел немає.



У Держприкордонслужбі України неодноразово заявляли, що ідентифікувати затриманих ФСБ на адмінкордоні з Кримом громадян України неможливо, оскільки російська сторона не відкриває їх персональні дані. Також українські прикордонники стверджують, що не підтримують контактів з окупантами.