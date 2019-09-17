Німеччина на сьогодні принципово проти зближення України з НАТО через Росію.

Про це в коментарі УНН розповів заступник міністра закордонних справ України Єгор Божок.

Так, відповідаючи на питання про те, скільки часу займе шлях України до членства в Альянсі, Божок нагадав, що цей шлях триває з 2004 року, додавши, що “це - велика політика”.

“30 країн, різні інтереси, різна специфіка. Рішення все таки за цими тридцятьма країнами. Змусити їх до цього ми не можемо, можемо лише дочекатись, коли цей консенсус сформується. Звичайно, ми будемо працювати над цим. Але, умовно кажучи, як ви можете, наприклад, переконати Німеччину, яка на сьогоднішній день принципово проти?” - задав питання співрозмовник.

На уточнююче питання про те, чи справді Німеччина принципово проти членства України в НАТО, він відповів “так”.

“Вона за поступальний розвиток нашої взаємодії, нашу поступову інтеграцію, нашу взаємодію з НАТО, але проти того, щоб ми на цьому етапі історії сильно зближались з альянсом. Пояснення відомі: не треба дратувати Росію. Наша відповідь полягає в тому, що Росія завжди дратується. Точніше, вона постійно роздратована. І дочекатися, поки Росія не буде дратуватись з того чи іншого приводу означає не дочекатись ніколи. А історія і попередні хвилі розширення НАТО говорять про те, що, не зважаючи на те, дратується Росія чи ні, НАТО розширюється. Але, коли НАТО прийме рішення розширюватись, треба бути готовим”, — додав Божок.

Як повідомлялося раніше, напередодні була оприлюднена стенограма розмови президентів України Володимира Зеленського і США Дональда Трампа, у якій обидва лідери зійшлися на думці, що канцлер Німеччини Ангела Меркель робить недостатньо для України.