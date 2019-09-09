Президент Молдови Ігор Додон вважає, що початок вивезення російського озброєння з території невизнаної республіки Придністров'я може мати вирішальне значення для політичного врегулювання Придністровського конфлікту .

Про це він заявив у своєму виступі на 74-й сесії Генеральної асамблеї ООН, повідомляє власний кореспондент Укрінформу в Молдові.

"Вперше з 2003 року відновився діалог з питання вивезення (і утилізації) з території нашої держави російського озброєння. Цей крок може мати вирішальне значення в досягненні геополітичного консенсусу для політичного врегулювання Придністровського конфлікту і зміцнення регіональної безпеки", - заявив Додон.

За його словами, реалізовані в останні роки соціальні та гуманітарні проєкти на обох берегах Дністра підтверджує підтримку громадян політики остаточного врегулювання конфлікту.

Додон підкреслив також, що врегулювання Придністровського конфлікту може стати позитивним прикладом для інших держав, які стикаються з аналогічними проблемами.

Президент Молдови подякував усім учасникам переговорів щодо Придністровського врегулювання у форматі «5+2», зазначивши, що це оптимальний переговорний формат щодо остаточного розв'язання цього питання.