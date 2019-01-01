У Греції викрили злочинну групу, яка займалася усиновленням

08:50 27.09.2019   Греция

У Греції було припинено злочину діяльність організації, яка займалася незаконним усиновленням та торгівлею донорськими яйцеклітинами.

Про це повідомляє кореспондент  Укрінформу в Гаазі з посиланням на Європол.

“23 вересня 2019 року грецькі правоохоронні органи за підтримки Європолу ліквідували організовану злочинну групу, яка займалася торгівлею людьми (продаж яйцеклітин), незаконним усиновленням та відмиванням грошей”, - йдеться у повідомленні.

Зловмисники отримували від 25 000 до 28 000 євро за незаконне усиновлення. У цю суму входили витрати на біологічну матір, пологи та юридичні послуги.

Злочинна група діяла з 2016 року. Її учасники вербували вразливих вагітних з Болгарії. Вже у Греції вони були під наглядом лікарів. Народжували у приватних клініках, після чого немовлят незаконно всиновлювали. Деякі жінки потім ще ставали сурогатними матерями. Також зловмисники торгували донорськими яйцеклітинами.

Було проведено 12 обшуків та заарештовано 12 людей. Відомо, що загалом до цієї мережі входило 66 осіб. Серед них: юрист, акушер-гінеколог та працівники приватних клінік.

Правоохоронці вилучили 13 000 євро готівкою, три машини, мобільні телефони, електронні пристрої. А ще документи, пов'язані з процедурами усиновлення, свідоцтва про народження та виписки з банку.

За попередніми підрахунками, такий бізнес приніс щонайменше 500 000 євро.



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