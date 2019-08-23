Санкції — єдиний дієвий спосіб тиску на зовнішню політику Росії

08:45 27.09.2019   Россия

Санкції залишаються єдиним способом здійснення тиску на зовнішню політику Російської Федерації.

Про це йдеться в результатах аналітичного дослідження "Санкції проти Росі: нинішній стан, перспективи, успіхи та прогалини багатостороннього міжнародного санкційного режиму проти РФ", презентованого в  Укрінформі.

"Санкції, як інструмент beetween wars and words залишаються єдиним способом здійснення тиску на зовнішню політику Росії та одночасно обмеження її руйнівного для міжнародної безпеки потенціалу. Сильна сторона санкцій полягає в їх гнучкості й широті діапазону; в той час як ключова слабкість - у незначній силі впливу на процес прийняття рішень у Москві", - йдеться у дослідженні.

Автори дослідження також сформували низку рекомендацій "з урахуванням досвіду більш як п'яти років застосування санкцій проти Росії майже чотирма десятками держав".

Вони пропонують обрати основною метою санкційного режиму підвищення ціни застосування сили в порушення міжнародних норм для Росії, активніше та ширше використовувати погрози застосування санкцій, визначити оптимальні характеристики санкційного режиму та розширити список осіб, на яких розповсюджується дія персональних санкцій.

Дослідження було розроблене представниками декількох неурядових інституцій. У його підготовці та обговоренні взяли участь експерти Міжнародного центру перспективних досліджень. Українського інституту майбутнього, ініціативи "Санкції-2020", Інституту світової політики та низки інших аналітичних центрів.

Нагадаємо: санкційний режим проти Росії діє вже п’ятий рік як реакція світової спільноти на порушення територіальної цілісності України та прав людини в анексованому Криму та на непідконтрольній Києву частині Донецької та Луганської області.



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