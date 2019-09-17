Північно-Кавказький окружний військовий суд у Ростові-на-Дону 26 жовтня відмовився допитувати журналістів Олександру Єфименко, Михайла Батрака, Сейтумера Сейтумерова, а також Тараса Ібрагімова, які були заявлені, як свідки захисту у справі громадянського журналіста, блогера Нарімана Мемедемінова.

Про це повідомляє проект Радіо Свобода.

«Прошу допитати як свідків наступних осіб: Ібрагімов, Єфименко, Сейтумеров, Батрак. У зв'язку з перебуванням зазначених осіб у Києві, прошу організувати їхній допит через відеоконференцзв'язок із Печерським районним судом Києва. Вони не можуть прибути на територію Росії з багатьох причин. Ми просимо їх допитати про особу мого підзахисного, а також за іншими обставинами», – заявив у залі суду відповідне клопотання адвокат Еміль Курбедінов.

Вислухавши доводи захисту суд відмовив у допиті зазначених свідків.

Наріман Мемедемінов – кримськотатарський блогер, цивільний журналіст. Російські силовики затримали його наприкінці березня 2018 року. Мемедемінову висунули звинувачення за статтею Кримінального кодексу Росії про публічні заклики до здійснення терористичної діяльності, вчинені з використанням мережі Інтернет.

Претензії у російських силовиків викликав відеоблог на YouTube, який Мемедемінов вів з 2013 до 2015 року. У ньому розміщені кілька десятків відеороликів з коментарями політичних подій, закликами дотримуватися норм ісламу, думками про російські державні свята.

Прокуратура АРК 23 березня 2018 року внесла до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за ознаками кримінальних злочинів, передбачених ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч. 2 ст. 162 (порушення недоторканності житла) Кримінального кодексу України.

Національна спілка журналістів України назвала арешт Мемедемінова в Криму «порушенням прав на свободу думки, вільне отримання і поширення інформації, в тому числі за допомогою мережі Інтернет».