Глави МЗС Грузії та РФ провели переговори вперше з 2008 року
|08:35 27.09.2019
|Грузия
Міністр закордонних справ Грузії Давид Залкаліані на полях 74-й сесії Генасамблеї ООН зустрівся з російським колегою Сергієм Лавровим. Це перша подібна зустріч з 2008 року.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Грузія-онлайн.
"У рамках 74-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН, з ініціативи та організації Швейцарії відбулася зустріч міністра закордонних справ Грузії і міністра закордонних справ Російської Федерації. З грузинської сторони головною темою обговорення було питання окупації грузинських територій", - цитує видання заяву МЗС Грузії.
У МЗС РФ також підтвердили інформацію про зустріч, заявивши, що "в ході бесіди обговорено актуальні питання двостороннього порядку денного. Відбувся обмін думками з проблематики регіональної безпеки".
Слід зазначити, що Швейцарія за відсутності дипломатичних відносин між Москвою і Тбілісі представляє інтереси Росії в Грузії і Грузії в Росії.
Зустріч глав МЗС двох країн відбулася вперше з 2008 року. Тоді Грузія розірвала дипломатичні відносини з РФ після російської окупації Південної Осетії і Абхазії.
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