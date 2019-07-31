Українську делегацію намагаються змусити прибути до Страсбурга — МЗС

08:25 27.09.2019   Украина

Нову українську делегацію в Парламентській асамблеї Ради Європи намагаються змусити прибути до Страсбурга через секретаріат ПАРЄ.

Про це написав у Twitter заступник очільника МЗС України Сергій Кислиця, передає Укрінформ.

"Здається, ті, хто повернув Росію в ПАРЄ, пішли ва-банк: руками секретаріату намагаються змусити нову делегацію (України - ред.) прибути в Страсбург, аби відновити "business as usual". Впевнений, що секретаріату нагадають, хто приймає правила і їх тлумачить", - зазначив Кислиця.

Як повідомлялося раніше, 30 вересня - 4 жовтня пройде осіння сесія ПАРЄ. Нова делегація України в Парламентській Асамблеї Ради Європи офіційно відмовилася від участі в осінній сесії. Це рішення прийнято у зв'язку з поверненням Російської Федерації до сесійної зали ПАРЄ без виконання вимог резолюцій Асамблеї, ухвалених у відповідь на російську агресію проти України.

Водночас ЗМІ з посиланням на лист секретаріату ПАРЄ повідомили, що українську делегацію можуть позбавити права представництва в Асамблеї.

Зокрема, зазначалося, що про затвердження нової делегації України Верховна Рада мала повідомити ПАРЄ офіційно, однак, за даними ЗМІ, таке повідомлення Україна не надсилала.

"Тоді у Раді наголошували, що представники старої делегації за звичною для Асамблеї практикою зберігають право брати участь у роботі сесії. Однак на адресу нової делегації надійшов лист із роз'ясненнями від секретаріату ПАРЄ, в якому ставляться під сумнів повноваження старої делегації", - уточнюється у повідомленні.

Своєю чергою член нової делегації в ПАРЄ, народний депутат з фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко у Facebook також заявив, що Україна може втратити право брати участь у роботі не тільки сесії, але й комітетів.

"Якщо Україна цього тижня не відправить в ПАРЄ склад нової делегації, то, оскільки нову делегацію створено, що відображено на сайті ВР, стара делегація об 11.30 ранку 30 вересня втратить свої повноваження, а нова не набуде. Тобто в України не буде ніякої делегації в ПАРЄ", - заявив він і додав, що “за такого розвитку подій представники України не зможуть брати участь у роботі не тільки сесії, але й комітетів ПАРЄ до моменту подання складу нової делегації".

Водночас ЗМІ зазначали, що за правилами Асамблеї повноваження старої делегації спливають через шість місяців після парламентських виборів, 21 січня 2020 року.

Публікації на сайтах держорганів не мають юридичної ваги, і про затвердження нового складу делегації Україна має повідомити ПАРЄ офіційно.



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